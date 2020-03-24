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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 07:40
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Трамп планирует отменить введенные из-за коронавируса ограничения. «Америка скоро будет открыта для бизнеса»

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в скором времени возобновит работу предприятий в условиях пандемии коронавируса. Окончательное решение примут на следующей неделе, сообщает 24 марта Bloomberg.

«Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца», — заявил он на брифинге в Белом доме.

«Мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились в экономическом плане, чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал Трамп.

Частному бизнесу разрешат «осторожно возобновить» свою деятельность в условиях пандемии.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения нового коронавируса 13 марта и ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.

По данным американского университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в США зарегистрировано более 43 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 570 человек.

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Комментарии (2)

nuga
Правильно,нужно работать,а не по углам прятаться. Пусть медики в рабочем режиме занимаются больными. Глупую панику прекратить,наигрались Рокфеллеры
Pilat
И кто у нас колосс на глиняных ногах? Что госдеп, запахло крахом? Пущай люди вкалывают, а ежели помрут, так и помрут. Правильный такой, капиталистический подход.
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