Трамп планирует отменить введенные из-за коронавируса ограничения. «Америка скоро будет открыта для бизнеса»
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в скором времени возобновит работу предприятий в условиях пандемии коронавируса. Окончательное решение примут на следующей неделе, сообщает 24 марта Bloomberg.
«Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца», — заявил он на брифинге в Белом доме.
«Мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились в экономическом плане, чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал Трамп.
Частному бизнесу разрешат «осторожно возобновить» свою деятельность в условиях пандемии.
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения нового коронавируса 13 марта и ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.
По данным американского университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в США зарегистрировано более 43 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 570 человек.