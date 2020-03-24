Трамп планирует отменить введенные из-за коронавируса ограничения. «Америка скоро будет открыта для бизнеса»

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в скором времени возобновит работу предприятий в условиях пандемии коронавируса. Окончательное решение примут на следующей неделе, сообщает 24 марта Bloomberg.

«Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца», — заявил он на брифинге в Белом доме.

«Мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились в экономическом плане, чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал Трамп.