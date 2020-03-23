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23.03.2020 23:57
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У метро «Старая деревня» 12 расчетов тушили павильон со снастями и книгами

Торговый павильон рядом со станцией метрополитена в Приморском районе Петербурга вспыхнул 23 марта. Горели книги и товары для рыбалки.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Торфяной дороге, 2/5, поступило на пульт дежурного в десять часов вечера. Пожар разгорелся в 150 метрах от станции «Старая деревня», в одноэтажном павильоне из сандвич-панелей.

Помещение делят книжная лавка и сетевой магазин «Окушок», оба к этому времени уже закончили работу. Огонь охватил 50 квадратных метров. Силами дюжины расчётов к одиннадцати часам вечера его локализовали.

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Комментарии (1)

polinmole
Неужели сгорел тот книжный, в котором продавались, разумеется, совершенно случайно книги из коллекции Азиатского музея? И с полицией дело уладили тогда, но видно Бог шельму метит. Книги, правда, жалко в любом случае.
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