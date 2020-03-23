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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 22:25
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Президент Анастасиадис запретил киприотам передвигаться по острову

Президент Республики Кипр объявил новые чрезвычайные меры по противодействию распространению коронавируса на острове. С завтрашнего дня вводится запрет на передвижение по острову без крайней необходимости, заявил вечером 23 марта в обращении к нации Никос Анастасиадис.

"С 18:00 24 марта будет введен запрет на лишние передвижения. Они не коснутся тех, кто отправляется на работу или в магазин, едет к врачам или в банки при отсутствии возможности осуществить электронную операцию, а также тех, кто совершает передвижение для того, чтобы оказать помощь нуждающимся", - сказал глава республики.

В стране уже закрыты парки, пляжи, детские площадки, церкви и другие общественные места.

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