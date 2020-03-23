Всем сидеть по домам. Президент Украины призвал сограждан не выходить на улицы
Украинцам необходимо сидеть дома и не выходить на улицу, заявил вечером 23 марта в видеообращении к согражданам президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, время карантина можно посвятить своей физической форме.
Пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан Украины. С таким обращением выступил президент Украины.
"Не создавайте риск себе и окружающим. Даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому задача № 1 - минимизировать распространение вируса", - сказал он.
"Давайте не допустим ситуации, когда медики в прямом смысле этого слова будут падать на работе от переутомления, будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране - оставайтесь дома", - попросил президент.
Он отметил, что во время карантина можно заняться своей физической формой и позаботиться о своем здоровье.