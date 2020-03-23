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23.03.2020 20:56
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Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уходит со своего поста. Соответствующее распоряжение подписал 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», - говорится в документе.

Ранее стало известно, что Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа».

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, до этого занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, а также заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава. Место Жарова, по информации в СМИ, займёт Андрей Липов — глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

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Комментарии (4)

Lou_Mumba
Анестезиолог-реаниматолог будет рулить СМИ.
Наверное на Минздрав или Роспотребнадзор перебросят журналиста.
vitor
Прощай "Эхо Москвы"! По вашу душу он пришёл
parsec
ппц!
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