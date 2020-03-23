Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уходит со своего поста. Соответствующее распоряжение подписал 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», - говорится в документе.
Ранее стало известно, что Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа».
Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, до этого занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, а также заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава. Место Жарова, по информации в СМИ, займёт Андрей Липов — глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.