Коронавирус стучится в двери Смольного. Правительство Петербурга переходит на удаленку

Из-за пандемии COVID-19 ходить на работу могут прекратить 10% чиновников Смольного. Именно столько можно отправить на удаленку без ущерба для производительности, считают в городской администрации.

губернатор Петербурга Александр Беглов Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/архив

По мере того, как COVID-19 продолжает победоносное шествие по стране, перспективы карантина и самоизоляции замаячили и перед правительством Петербурга. Стресс-тест проведут на комитете по молодежной политике, который 23 марта самоизолировался в полном составе из-за подозрения в коронавирусе одного из сотрудников. Прочие ведомства готовятся к «децимации» и составляют списки работников, которые смогут работать дистанционно.

В последние дни чиновники Смольного стали в буквальном смысле бояться каждого чиха. Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, симптомы ОРВИ у одной из сотрудниц комитета по молодежной политике отправили ведомство на удаленную работу в полном составе. Недомогание чиновницы стало предметом целого эпидемиологического расследования, результатом которого стал неутешительный итог: больная контактировала с иностранцами. Поэтому, пока чиновница дожидается результатов теста на коронавирус в больнице имени Боткина, ее коллеги «соблюдают режим самоизоляции и выполняют работу дистанционно», – прокомментировали в пресс-службе Смольного.

В соответствии с нормативными документами, 14-дневная изоляция грозит всем, кто возвратился из заграничных поездок, уточнили в Смольном. Но еще до того, как это стало требованием, пример ответственного поведения перед лицом пандемии подал вице-губернатор Максим Соколов. После отдыха в неблагополучной Италии он принял решение самозолироваться в клинике имени Боткина. Хотя тест на коронавирус дал отрицательный результат, чиновник пока не вышел на работу. По словам собеседников издания в инвестиционном блоке, особых проблем с его физическим отсутствием на рабочем месте не возникает: поскольку официально он находится в отпуске, подписывать документы ему не приходится. Координировать работу подчиненных Максим Соколов продолжает по почте и по телефону. Пока никаких официальных распоряжений о переходе на дистанционную работу не издавалось, говорят собеседники «Фонтанки» в городском правительстве, но пример комитета по молодежной политике показал, что такая необходимость может возникнуть в любой момент. Сейчас все ведомства Смольного и районные администрации изучают вопрос, скольких сотрудников они могут отправить на удаленку и как организовать для них из дома полноценный рабочий процесс.

Некоторые комитеты уже отправляют работников домой. «Пока речь идет о тех, у кого есть техническая возможность работать удаленно, и тех, кто в зоне риска: из-за возраста, беременности», - сказали в комитете имущественных отношений. По данным ведомства, сейчас удаленно работает 4 работника, тогда как всего в комитете трудятся 445 человек. Оценить, какую долю сотрудников можно отправить домой без отрыва от производственного процесса, в комитете пока не готовы. «Запросили предложения от руководителей структурных подразделений», - рассказали в КИО. В комитете по экономической политике на удаленке работают два человека. «Они в своё время вернулись из-за границы, из стран, которые не подпадали под возможность получения больничного», - рассказал глава ведомства Валерий Москаленко. По его словам, массово переходить на дистанционную работу ведомство не планирует. «Сценарий есть в отношении людей старшего поколения и тех, кто с детьми», - уточнил он. Сейчас комитет прорабатывает, как организовать для них доступ к информационным системам. По мнению Москаленко, технически это осуществимо.

Комитет по печати оценит перспективы удаленной работы к концу недели, сказал его глава Владимир Рябовол. «Пока мы рассматриваем все возможности, в том числе удаленного доступа для сотрудников, чтобы знать, как действовать, когда такая необходимость возникнет», - отметил он. Список тех, кого отправят на удаленку, будет формироваться «с учетом необходимости обеспечения бесперебойной деятельности ИОГВ», пояснили в пресс-службе Смольного. Такой порог, по предварительной оценке, как раз и составил 10%. По словам собеседников «Фонтанки», ограничения носят как технический, так и организационный характер. «Все зависит от того, к каким базам данных сможем получить доступ. Сейчас разговариваем с комитетом по информатизации и остальными комитетам, чтобы понять, как мы сможем обеспечить это», - рассказала замглавы Василеостровского района Галина Королева. В комитете по информатизации и связи «Фонтанку» заверили, что проблем с организацией дистанционного доступа для чиновников к информационным системам возникнуть не должно. «В случае необходимости комитет готов обеспечить возможность удаленной работы сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе из дома, с учетом требований по защите информации, предусмотренных нормативными правовыми актами в области защиты информации», - заявили в ведомстве.

Но есть базы, к которым удаленный доступ получить, скорее всего, не удастся, считает Галина Королева. Сложность еще и в том, что даже если сотрудники будут работать с домашнего компьютера, пользоваться одновременно интернетом и защищенными каналами связи невозможно. Сейчас администрация Василеостровского района рассматривает перевод на удаленную работу сотрудников предпенсионного возраста, тех, кому далеко добираться до работы, и тех, у кого есть дети. Также в администрации обсуждают перевод на такой формат отдел соцзащиты населения, говорит Королева. В администрации Центрального района на дистанционную работу готовы перевести 10-15% коллектива. Как пояснил ее глава Максим Мейксин, препятствием являются требования по информационной безопасности. Кроме того, должностные обязанности многих сотрудников предполагают работу «в полях». «Например, не ясно, как удаленно будет отрабатывать заявки отдел благоустройства. Отдел здравоохранения постоянно координируют работу поликлиник», - сказал он. Но, чтобы снизить риски распространения инфекции, в администрации стараются разделять людские потоки. Например, совещания проводятся по видеоконференцсвязи, даже если их участники находятся в разных концах здания.