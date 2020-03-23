На Кубе россиянину диагностировали коронавирус. Его состояние критическое, но стабильное

Российский турист заразился коронавирусом во время заграничного путешествия. Он приехал на Кубу из Франции и через несколько дней попал в больницу.

О госпитализации 45-летнего гражданина России 23 марта сообщает руководитель департамента эпидемиологии Минздрава страны Франсиско Дуран Гарсия. По его данным, россиянин прибыл на Кубу ещё 12-числа, до этого находился в Париже, через восемь дней у него проявились симптомы инфекции, пишет портал Diario de Cuba.

«21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», - уточнили в Минздраве ТАСС.