На Кубе россиянину диагностировали коронавирус. Его состояние критическое, но стабильное
Российский турист заразился коронавирусом во время заграничного путешествия. Он приехал на Кубу из Франции и через несколько дней попал в больницу.
О госпитализации 45-летнего гражданина России 23 марта сообщает руководитель департамента эпидемиологии Минздрава страны Франсиско Дуран Гарсия. По его данным, россиянин прибыл на Кубу ещё 12-числа, до этого находился в Париже, через восемь дней у него проявились симптомы инфекции, пишет портал Diario de Cuba.
«21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», - уточнили в Минздраве ТАСС.
Телеграм-канал Baza утверждает, что мужчина прилетел с девушкой на Кубу из Петербурга 12 марта.
Кроме россиянина, у которого также диагностирован сахарный диабет второго типа, на Кубе подтвердили четыре новых случая. Всего на острове 40 заболевших, больше 1,3 тысячи находятся на карантине.