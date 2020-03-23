В Москве готовят первое уголовное дело из-за фейковых новостей о коронавирусе

В Москве проводится доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Данные об этом 23 марта появились на сайте СК РФ.



Как следует из официального сообщения, опубликованного на интернет-портале ведомства, следователи планируют установить источник фейков о количестве заболевших COVID-2019 в России, которые создавались «с целью усиления панических настроений».



Проверка проводится по 1-й части 237-й статьи УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 4-й части статьи 128.1 УК РФ (клевета).