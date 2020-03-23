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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 17:55
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В Москве готовят первое уголовное дело из-за фейковых новостей о коронавирусе

В Москве проводится доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Данные об этом 23 марта появились на сайте СК РФ.

Как следует из официального сообщения, опубликованного на интернет-портале ведомства, следователи планируют установить источник фейков о количестве заболевших COVID-2019 в России, которые создавались «с целью усиления панических настроений».

Проверка проводится по 1-й части 237-й статьи УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 4-й части статьи 128.1 УК РФ (клевета).

Ранее Роскомнадзор совместно с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами потребовал https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72366.htm у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную информацию о коронавирусе. Аналогичное требование было адресовано социальным сетям «ВКонтакте» и Instagram, а также видеохостингу YouTube. Как сообщает 23 марта Роскомнадзор, российские СМИ и соцсети удалили фейки о коронавирусе, требование Генпрокуратуры не выполнили Youtube и Instagram.

Напомним, в конце прошлой недели полиция задержала ответственного за панические настроения среди петербуржцев, которым оказался 41-летний индивидуальный предприниматель из Северной столицы. Последний разместил своё мнение по ситуации с COVID-2019 в закрытой группе для друзей в одном из мессенджеров. Запись была подрезана, стала вирусом и навела шуму среди пользователей соцсетей.

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Комментарии (1)

260722761
ютьюб не считает фейками рассуждения о корона вирусе и если кто то думает что дела обстаят не так как заявляют власти это еще не означает что он фейками занимается он всего лишь заевляет свою точку зрения
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