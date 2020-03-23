Смольный по-прежнему собирается обеспечить бесплатный проезд для ветеранов войны. В Москве пожилым людям запретили выходить из дома

Комитет по транспорту Смольного 23 марта опубликовал проект закона «О предоставлении права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Ранее льготы установили для гостей отмененного чемпионата Европы по футболу.

Согласно документу, его действие распространяется на инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов (из числа участников, людей, работавших на предприятиях, жителей блокадного Ленинграда, тыловиков), а также на бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Право на бесплатный проезд им предоставляется с 3 по 12 мая 2020 года в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в войне.