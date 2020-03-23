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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 17:40
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Смольный по-прежнему собирается обеспечить бесплатный проезд для ветеранов войны. В Москве пожилым людям запретили выходить из дома

Комитет по транспорту Смольного 23 марта опубликовал проект закона «О предоставлении права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Ранее льготы установили для гостей отмененного чемпионата Европы по футболу.

Согласно документу, его действие распространяется на инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов (из числа участников, людей, работавших на предприятиях, жителей блокадного Ленинграда, тыловиков), а также на бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Право на бесплатный проезд им предоставляется с 3 по 12 мая 2020 года в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в войне.

Ранее жителей Москвы старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим. Кроме того, мэрия нетривиально подошла к задаче ограничить передвижение школьников на общественном транспорте в период закрытия школ: отменяется льготный проезд в общественном транспорте для учащихся, начиная с 5-го класса. Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, призвал петербуржцев оставаться дома.

В Смольном на прошлой неделе сообщали о том, что не видят повода для отмены майских мероприятий в Петербурге в связи с распространением коронавируса.

Напомним, правительство Петербург одобрило также порядок предоставления бесплатного проезда болельщикам и волонтерам ЕВРО-2020 по футболу. Сутками позже турнир был перенесен на 2021 год.

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Комментарии (2)

Tattiana
Ощущение, что руководство города живёт на другой планете. Фитнес - клубы не закрыты, народ шляется по торговым центрам, собираются праздновать 9 мая... Ещё не поняли, что празднование если и проводить, то только в виде парада без зрителей. Всё по телевизору увидят ветераны, целее будут.
SNOW
никто не забыт и ничто не забыто. Но льготы дорогим ветеранам, спасшим мир и все такое, родная власть может выдать только на 9 дней. А то много их таких, халявщиков, а казна не резиновая.
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