В Петербурге легендарные «тридцатьчетвёрки» завершили подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москву танки отправляются без ржавчины и со свежей краской.



Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 23 марта, для убытия в подмосковное Алабино на железнодорожный эшелон погружены тридцать Т-34, которые находятся на оснащении танковой армии Западного военного округа.