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23.03.2020 17:30
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Тридцать Т-34 после капремонта в Петербурге идут на Москву. На Красной площади их ждут 9 Мая

В Петербурге легендарные «тридцатьчетвёрки» завершили подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москву танки отправляются без ржавчины и со свежей краской.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 23 марта, для убытия в подмосковное Алабино на железнодорожный эшелон погружены тридцать Т-34, которые находятся на оснащении танковой армии Западного военного округа.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Их преображением к военному параду в столице в Петербурге занимался бронетанковый ремонтный завод. Каждый танк разобрали и собрали заново после того, как корпус и детали очистили от ржавчины, покрасили, перебрали запчасти, узлы, агрегаты, восстановив их до рабочего состояния. Часть резиновых деталей пришлось менять.

Пресс-служба Западного военного округа

В Подмосковье боевую технику ждут экипажи гвардейской танковой армии ЗВО, чтобы приступить к тренировкам к параду на Красной площади.

Тем временем под Петербургом, на полигоне Кирилловский, прошли учения с более современными Т-72Б3. Тысячи военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии маневрировали, оборонялись и наступали.

Противостоять пришлось диверсионно-разведывательным группам и оружию массового поражения, которое гипотетически применил условный противник. Кроме Т-72БЗ против «врага» выставили комплекс вооружения вертолётов Ми-24, самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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Комментарии (5)

Анна Гаврилова
А зачем???? Тем более что это чешские танки из лоаоса. И выпущены после войны. денег девать некуда?
krasnonosov
Фанерный Рейхстаг брать будут?
Modest_5e4ce41f7533b
Зачем так много. Это давно уже не символ мощи, а музейные экземпляры.
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