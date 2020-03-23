Тридцать Т-34 после капремонта в Петербурге идут на Москву. На Красной площади их ждут 9 Мая
В Петербурге легендарные «тридцатьчетвёрки» завершили подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москву танки отправляются без ржавчины и со свежей краской.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 23 марта, для убытия в подмосковное Алабино на железнодорожный эшелон погружены тридцать Т-34, которые находятся на оснащении танковой армии Западного военного округа.
Их преображением к военному параду в столице в Петербурге занимался бронетанковый ремонтный завод. Каждый танк разобрали и собрали заново после того, как корпус и детали очистили от ржавчины, покрасили, перебрали запчасти, узлы, агрегаты, восстановив их до рабочего состояния. Часть резиновых деталей пришлось менять.
Пресс-служба Западного военного округа
В Подмосковье боевую технику ждут экипажи гвардейской танковой армии ЗВО, чтобы приступить к тренировкам к параду на Красной площади.
Тем временем под Петербургом, на полигоне Кирилловский, прошли учения с более современными Т-72Б3. Тысячи военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии маневрировали, оборонялись и наступали.
Противостоять пришлось диверсионно-разведывательным группам и оружию массового поражения, которое гипотетически применил условный противник. Кроме Т-72БЗ против «врага» выставили комплекс вооружения вертолётов Ми-24, самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».