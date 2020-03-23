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23.03.2020 17:20
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Минивэн отправил легковую KIA в пешехода и на газон на перекрестке Варшавской и Ленинского

Серьезная авария произошла днем 23 марта в Московском районе Петербурга. Со слов очевидцев, в результате столкновения двух легковых машин пострадала женщина-пешеход.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта столкнулись минивэн и красная KIA. От удара последняя улетела на тротуар, сбив начавшую переходить дорогу по «зебре» женщину, и остановилась в металлической ограде газона.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По словам очевидцев, пострадавшая женщина «была в состоянии средней тяжести, лежала, говорила, но с трудом». Информация о произошедшем уточняется.

Столкновение частично попало на видеорегистратор одного из автомобилистов, ожидавших зеленого сигнала на перекрестке. На записи видно, что минивэн двигался на свой зеленый, а также как после удара красная легковушка на большой скорости отлетает к тротуару. «Водитель за рулём красного автомобиля летел на красный цвет», — утверждают очевидцы.

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Комментарии (1)

Олег Махматов
У кого язык повернулся это убожество зеленое минивэном назвать?
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