«Платон» не остановят из соображений социальной ответственности: он нужен для контроля грузоперевозок во время пандемии

Правительство России решило не приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд грузовых автомобилей «Платон», сообщает 23 марта ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению. Приостановка обсуждалась в связи с распространением коронавируса, чтобы упростить доставку продуктов питания. Но оказывается, именно в период эпидемии эта система очень даже необходима.



По данным источника ТАСС, вопрос «Платона» обсудили 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Идея приостановить работу была отвергнута. «Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», — так объяснил источник принятое решение. Зато решено продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, как минимум на три месяца. Это делается «с целью ограничения личных контактов».