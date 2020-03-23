«Платон» не остановят из соображений социальной ответственности: он нужен для контроля грузоперевозок во время пандемии
Правительство России решило не приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд грузовых автомобилей «Платон», сообщает 23 марта ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению. Приостановка обсуждалась в связи с распространением коронавируса, чтобы упростить доставку продуктов питания. Но оказывается, именно в период эпидемии эта система очень даже необходима.
По данным источника ТАСС, вопрос «Платона» обсудили 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Идея приостановить работу была отвергнута. «Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», — так объяснил источник принятое решение. Зато решено продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, как минимум на три месяца. Это делается «с целью ограничения личных контактов».
20 марта ТАСС со ссылкой на источник на рынке писал, что временная отмена «Платона» была заявлена в числе мер, позволяющих упростить транспортировку продуктов питания и товаров первой необходимости, и её планировалось реализовать. Также сообщалось, что Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России направили в правительство просьбу рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, в том числе приостановку системы «Платон», действующей с ноября 2015 года и призванной компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения.