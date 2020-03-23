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23.03.2020 17:05
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«Платон» не остановят из соображений социальной ответственности: он нужен для контроля грузоперевозок во время пандемии

Правительство России решило не приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд грузовых автомобилей «Платон», сообщает 23 марта ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению. Приостановка обсуждалась в связи с распространением коронавируса, чтобы упростить доставку продуктов питания. Но оказывается, именно в период эпидемии эта система очень даже необходима.

По данным источника ТАСС, вопрос «Платона» обсудили 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Идея приостановить работу была отвергнута. «Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», — так объяснил источник принятое решение. Зато решено продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, как минимум на три месяца. Это делается «с целью ограничения личных контактов».

20 марта ТАСС со ссылкой на источник на рынке писал, что временная отмена «Платона» была заявлена в числе мер, позволяющих упростить транспортировку продуктов питания и товаров первой необходимости, и её планировалось реализовать. Также сообщалось, что Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России направили в правительство просьбу рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, в том числе приостановку системы «Платон», действующей с ноября 2015 года и призванной компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения.

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Комментарии (8)

idiot
Как пару лет назад без тотального контроля жили - ума не приложу.
Из страны сделали частную лавочку по вытряхиванию денег из кармана населения. Но мы все молчим. А отдельные лишенцы еще и бегают голосуют за происходящие.
SNOW
Для скорейшего разрешения создавшейся ситуации Администрация АСМАП обратилась к руководству Минтранса России для принятия мер по восстановлению надлежащего функционирования системы взимания платы.© Перевозчики, которых обложили данью, но не могут эту дань нормально собрать, ПРОСЯТ о восстановлении системы взимания платы!!
SNOW
Уважаемые перевозчики!
В связи с поступившей информацией о возникающих трудностях по замене бортовых устройств Государственной системы «Платон» проведена рабочая встреча с начальником отдела Северо-Западного Филиала ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы». В ходе встречи была получена следующая информация:
1) Для замены бортовых устройств необходимо заранее (минимум за 3 недели) подать заявку через личный кабинет по ссылке;
2) В настоящий момент, в связи с отсутствием новых бортовых устройств, временно выдаются бывшие в употреблении бортовые устройства. Информация о сроках поставки новых бортовых устройств отсутствует;
3) В случае некорректной работы бортовых устройств в момент выполнения перевозки и, как следствие, получения постановление по делу об АП необходимо: 1) сдать некорректно работающее устройство в Северо-Западный Филиал ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» на экспертизу; 2) обжаловать постановление по делу об АП либо подав заявление в Ространснадзор, либо в судебном порядке
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