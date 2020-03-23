Петербургское УФАС запускает мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Как стало известно «Фонтанке», ведомство 23 марта открыло горячую линию, на которую граждане могут сообщить о подорожании социальнозначимых продуктов в супермаркетах.

Всего в списке 24 наименования, включая гречневую крупу, капусту, яйца, сахар, говядину, свинину, баранину.

Мониторинг запускается по поручению Федеральной антимонопольной службы во всех регионах.

Ранее четыре из пяти крупнейших поставщиков гречневой крупы в России заявили о повышении оптовых цен на 15−20%. До этого поставщики риса также объявили о повышении цен на товар. Сдержать подорожание не удастся, признают в Смольном, но хотя бы без спекуляций рассчитывают обойтись.