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23.03.2020 16:42
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Петербургское УФАС запускает мониторинг цен на социально значимые продукты питания

Петербургское УФАС запускает мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Как стало известно «Фонтанке», ведомство 23 марта открыло горячую линию, на которую граждане могут сообщить о подорожании социальнозначимых продуктов в супермаркетах.

Всего в списке 24 наименования, включая гречневую крупу, капусту, яйца, сахар, говядину, свинину, баранину.

Мониторинг запускается по поручению Федеральной антимонопольной службы во всех регионах.

Ранее четыре из пяти крупнейших поставщиков гречневой крупы в России заявили о повышении оптовых цен на 15−20%. До этого поставщики риса также объявили о повышении цен на товар. Сдержать подорожание не удастся, признают в Смольном, но хотя бы без спекуляций рассчитывают обойтись.

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