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23.03.2020 16:37
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Руфер забрался на особняк Вельцина, но не рассчитал, что там находится консульство Бразилии и офис «Газпромнефти». Вниз его спускали с ОВО

Не только шпиль Дома офицеров в этот солнечный день любители высоты и красивых видов посчитали за смотровую площадку. Снимать мужчину пришлось и с бизнес-центра «У Красного моста». Нарушителя засекли камеры.

Как сообщает пресс-служба УВО 23 марта, сообщение о мужчине на крыше поступило в управление в 13.50. Нарушитель проник на крышу административного здания на набережной реки Мойки, а затем перелез через ограждение и перебрался на соседнее административное здание, в котором находится научно-технический центр.

«Персонал организации, увидев постороннего через камеры видеонаблюдения, сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации», — сообщает ведомство.

Так как речь идет о доме 75–79 на набережной реки Мойки, где среди прочих находится представительство консула Бразилии в Петербурге и один из офисов «Газпромнефти», то к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.

Правонарушителя задержали и передали сотрудникам 2-го отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.17 (нарушение пропускного режима охраняемого объекта) КоАП РФ.

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Комментарии (1)

тат2007amg
А слабо им забраться на крышу по адресу Литейный, 4 ?
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