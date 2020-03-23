Руфер забрался на особняк Вельцина, но не рассчитал, что там находится консульство Бразилии и офис «Газпромнефти». Вниз его спускали с ОВО
Не только шпиль Дома офицеров в этот солнечный день любители высоты и красивых видов посчитали за смотровую площадку. Снимать мужчину пришлось и с бизнес-центра «У Красного моста». Нарушителя засекли камеры.
Как сообщает пресс-служба УВО 23 марта, сообщение о мужчине на крыше поступило в управление в 13.50. Нарушитель проник на крышу административного здания на набережной реки Мойки, а затем перелез через ограждение и перебрался на соседнее административное здание, в котором находится научно-технический центр.
«Персонал организации, увидев постороннего через камеры видеонаблюдения, сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации», — сообщает ведомство.
Так как речь идет о доме 75–79 на набережной реки Мойки, где среди прочих находится представительство консула Бразилии в Петербурге и один из офисов «Газпромнефти», то к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.
Правонарушителя задержали и передали сотрудникам 2-го отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.17 (нарушение пропускного режима охраняемого объекта) КоАП РФ.