Руфер забрался на особняк Вельцина, но не рассчитал, что там находится консульство Бразилии и офис «Газпромнефти». Вниз его спускали с ОВО

Не только шпиль Дома офицеров в этот солнечный день любители высоты и красивых видов посчитали за смотровую площадку. Снимать мужчину пришлось и с бизнес-центра «У Красного моста». Нарушителя засекли камеры.



Как сообщает пресс-служба УВО 23 марта, сообщение о мужчине на крыше поступило в управление в 13.50. Нарушитель проник на крышу административного здания на набережной реки Мойки, а затем перелез через ограждение и перебрался на соседнее административное здание, в котором находится научно-технический центр.

