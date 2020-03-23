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23.03.2020 16:24
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Двое мужчин с ребёнком на КАД бросаются под машины. Упрдор их замечает, но они успевают ускользнуть

На кольцевой автодороге вокруг Петербурга, где остановка смертельно опасна, «работают» пешеходы — мужчина, удерживая рядом с собой маленького ребёнка за руку, останавливает едущие мимо машины. Видеозапись очевидца, размещённая 23 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», демонстрирует, к чему надо быть готовым, выезжая на скоростную магистраль.

Эти люди знакомы многим петербургским автомобилистам. «Мужчины с ребёнком на «Тойоте» снова стоят на КАД и чуть ли не бросаются под колёса, чтобы кто-нибудь остановился. Просят деньги на бензин», — поясняет автор ролика. Их же видели на съезде в Колтуши, на съезде с Шафировского на Пискарёвский проспект, на площади Александра Невского. «Эти двое мне под колёса бросались также на кольце после вантового моста. Видел их неоднократно то на «четвёрке», то на «пятнахе», теперь на «Камри» заработали», — пишет Алексей. Дима рассказывает о «группе поддержки»: «Я их раз 20 видел на Приморском шоссе, пару раз вытащил телефон, чтоб снять, так из-за угла трое выскочили, и ещё одна машина подъехала».

«Разводка старая, но если промышляют до сих пор, значит, схема рабочая. Первый раз застал году в 2008 на трассе по пути в Липецк. <...> Раньше под предлогам отсутствия денег пытались втюхать кольцо, и работали на машинах с иностранными номерами. При виде этих товарищей вызывайте соответствующие службы», — советует Сергей.

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» тоже в курсе: периодически эти или другие граждане попадают в поле зрения дорожных служб. «Как только оператор видит с помощью камер наружного наблюдения посторонних людей, находящихся на проезжей части КАД Санкт-Петербурга, информация передается в эксплуатирующую подрядную организацию и ГИБДД. На место выезжает мастер подрядной организации. Однако застать их на месте не удается в связи с тем, что они перемещаются на автомобиле. Неоднократно люди с ребенком, пытающиеся остановить проезжающие машины, были замечены на съездах, в том числе в районе пересечения КАД с ЗСД», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает, что любая дорога, а тем более скоростная магистраль, — зона повышенной опасности. Даже кратковременное нахождение на проезжей части может закончиться гибелью людей или ДТП. «В данном случае, уходя от столкновения с бегущими людьми, автомобилист может столкнуться с барьерным ограждением или задеть другие машины. К сожалению, фигуранты данного видео не отдают себе отчета в том, насколько серьезной опасности они подвергают себя, ребенка и других участников движения», — отмечают в ФКУ, добавляя, что пресекать такие действия уполномочены правоохранительные органы, а не дорожные службы.

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Комментарии (7)

gekk
дэнги давай ))) https://www.youtube.com/watch?v=6TT43wNe9RE
ithinkmann
А чего мимопроезжал? Нет чтобы остановиться, записать номера и позвонить. Или "ятороплюсь" ?
FoolsBridge
ГИБДД месяцами неспособно задержать людей на КАД.
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