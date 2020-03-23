На кольцевой автодороге вокруг Петербурга, где остановка смертельно опасна, «работают» пешеходы — мужчина, удерживая рядом с собой маленького ребёнка за руку, останавливает едущие мимо машины. Видеозапись очевидца, размещённая 23 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», демонстрирует, к чему надо быть готовым, выезжая на скоростную магистраль.

Эти люди знакомы многим петербургским автомобилистам. «Мужчины с ребёнком на «Тойоте» снова стоят на КАД и чуть ли не бросаются под колёса, чтобы кто-нибудь остановился. Просят деньги на бензин», — поясняет автор ролика. Их же видели на съезде в Колтуши, на съезде с Шафировского на Пискарёвский проспект, на площади Александра Невского. «Эти двое мне под колёса бросались также на кольце после вантового моста. Видел их неоднократно то на «четвёрке», то на «пятнахе», теперь на «Камри» заработали», — пишет Алексей. Дима рассказывает о «группе поддержки»: «Я их раз 20 видел на Приморском шоссе, пару раз вытащил телефон, чтоб снять, так из-за угла трое выскочили, и ещё одна машина подъехала».