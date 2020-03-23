На ЗСД машины еле уворачиваются от летящий им в лоб легковушки
«Весеннее обострение» на скоростной магистрали. Очень опасное нарушение ПДД снял на видео петербуржец, оно выложено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 23 марта.
На записи видно, как легковой автомобиль мчит по северному участку ЗСД против движения, причём в левой полосе. Его снимает автомобилист, едущий параллельно в левой полосе своего направления (с севера на юг). Скорости у машин примерно одинаковые — «оператор» демонстрирует свой спидометр, показывающий около 110 км/ч. Автомобилистам приходится уворачиваться от едущего в лоб нарушителя, подрезая соседей, комментирует автор видео.
/vk.com/spb_today
Недавно, 21 февраля, такое же нарушение на КАД закончилось массовым ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе дети. Очевидцев было очень много, «фуру из преисподней» снимали на видео и те, кому она неслась в лоб, и те, кто ехал по соседнему кольцу, на камеру попал и момент ДТП.