Reuters: Россия возобновит поставки нефти в Белоруссию, но уже со скидкой

Российские нефтяники якобы уже договорились с белорусской стороной об условиях поставок.

«Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии на покупку нефти из Москвы на 12 долларов, до 15,7 доллара за тонну. <...> Российские нефтяные компании готовы восстановить полные поставки с 1 апреля», — сообщает 23 марта Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли.

При этом белорусская сторона пока точно не сказала, сколько нефти она готова приобрести. В Министерстве энергетики РФ и в белорусской государственной нефтяной компании «Белнефтехим» официально не подтвердили достигнутые соглашения.