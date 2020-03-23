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23.03.2020 15:10
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Reuters: Россия возобновит поставки нефти в Белоруссию, но уже со скидкой

Российские нефтяники якобы уже договорились с белорусской стороной об условиях поставок.

«Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии на покупку нефти из Москвы на 12 долларов, до 15,7 доллара за тонну. <...> Российские нефтяные компании готовы восстановить полные поставки с 1 апреля», — сообщает 23 марта Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли.

При этом белорусская сторона пока точно не сказала, сколько нефти она готова приобрести. В Министерстве энергетики РФ и в белорусской государственной нефтяной компании «Белнефтехим» официально не подтвердили достигнутые соглашения.

Напомним, что российские компании прекратили поставки нефти в соседнюю республику с января этого года из-за того, что Минск не был готов к новым ценовым условиям. «Сафмар» стал единственным поставщиком, который не прекращал поставки нефти для белорусских НПЗ.

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