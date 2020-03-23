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23.03.2020 14:59
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На юге России предотвратили теракт

Трех боевиков с самодельными бомбами и арсеналом оружия ликвидировали в КаБардино-Балкарии. Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Информация о том, что группа боевиков готовит теракт на территории республики, поступила в правоохранительные органы утром в понедельник, 23 марта. Когда силовики прибыли в дом одного из подозреваемых, то нашли там два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ), а также компоненты к СВУ.

Трех предполагаемых террористов заблокировали вблизи селения Кременчуг-Константиновское в КБР. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Больше никто в перестрелке не пострадал.

На месте, по данным НАК, нашли автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ.

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Комментарии (3)

sektor7
Спасибо что предотвратили. Искренне.
Спасли жизни простых граждан.
Михаил Бураков
Зачем все эти бомбы-пулеметы? Пришел, чихнул на главу администрации и бинго!
Barmaley_5e4d0211d3423
В первоисточние КБР (Кабардино-Балкария), а не КЧР. Две большие разницы. Учите географию, двоечники.
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