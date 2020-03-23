На юге России предотвратили теракт

Трех боевиков с самодельными бомбами и арсеналом оружия ликвидировали в КаБардино-Балкарии. Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).



Информация о том, что группа боевиков готовит теракт на территории республики, поступила в правоохранительные органы утром в понедельник, 23 марта. Когда силовики прибыли в дом одного из подозреваемых, то нашли там два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ), а также компоненты к СВУ.

