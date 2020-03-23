Небольшое ДТП на площади Победы превратило таксиста в пешехода. Он не справился с проездом по этому сложному участку с круговым движением, который и от трезвого человека требует повышенной концентрации.



Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 23 марта около 8:30 на площади Победы, 2, 45-летний мужчина на «Фольксвагене» сервиса «Яндекс.Такси» при перестроении задел попутный автомобиль. На место прибыли сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД, которые, взглянув на водителя, попросили его пройти медицинское освидетельствование. Он отказался, за что был оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.