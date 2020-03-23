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23.03.2020 14:54
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Таксист не смог объехать монумент защитникам Ленинграда. Сотрудники ГИБДД поняли почему

Небольшое ДТП на площади Победы превратило таксиста в пешехода. Он не справился с проездом по этому сложному участку с круговым движением, который и от трезвого человека требует повышенной концентрации.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 23 марта около 8:30 на площади Победы, 2, 45-летний мужчина на «Фольксвагене» сервиса «Яндекс.Такси» при перестроении задел попутный автомобиль. На место прибыли сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД, которые, взглянув на водителя, попросили его пройти медицинское освидетельствование. Он отказался, за что был оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com

Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей плюс лишение прав.

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Комментарии (1)

yaprotiv
пока таксопарки не начнут лишать лицензии ( и эта лицензия не будет стоит денег как к примеру за торговлю алкоголем) за отсутствие предрейсового осмотра так и будут на дорогах пьяные таксисты. А Яндекс и прочие агрегаторы этому только способствуют
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