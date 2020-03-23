На месте телефонной станции в Калининском районе построят жилой комплекс

Девелопер «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о приобретении участка в Калининском районе на улице Васенко. Землю девелопер приобрел у компании «Телеком-5», ранее здесь находилась автоматическая телефонная станция (АТС) «Ростелекома», которая больше не эксплуатируется.

Как рассказали «Фонтанке» в «ЮИТ», на участке площадью 0,3 га планируется построить жилой комплекс общей площадью около 5 тыс. кв. м и высотой 10 этажей.



Отметим, что с конца прошлого года «ЮИТ »начал активно приобретать участки в Петербурге. Девелопер планирует построить жилые комплексы на Курляндской улице и в Нейшлотском переулке.