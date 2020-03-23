Хаотичное движение «Камри» на М-4 попало на видео, водитель, предположительно, умер не из-за ДТП
Странное поведение водителя на трассе М-4 «Дон» снял на видео ехавший следом автомобилист. Типичное объяснение очевидца — сел пьяным за руль — оказалось неверным.
Подробности ДТП сообщает 23 марта издание «Кубань 24». Изначально предполагалось, что оно произошло несколько часов назад, но позже выяснилось, что вечером 21-го. За рулём был 35-летний водитель Toyota Camry, автомобиль врезался в металлическое ограждение.
На записи в соцсетях видно, как по трассе под Геленджиком «Тойота» начинает вилять, выезжает на встречную полосу, каким-то чудом не сталкиваясь с другими автомобилями.
«В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Он умер в больнице», — рассказали изданию в УГИБДД по Краснодарскому краю. По данным издания «Кубань информ», предположительно, у мужчины во время движения случился инсульт.