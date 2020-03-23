Ослабление вызванных коронавирусом ограничений позволило провести в китайском Дуцзянъяне первое массовое мероприятие. Участие в забеге приняли около тысячи человек, к финишу рвались в масках.

Как сообщает канал Ruptly, традиционный панда-марафон, который поможет участникам «стать здоровее и работать лучше», состоялся 22 марта. Гонка рассчитана на тысячу бегунов. Судя по кадрам, недостатка в желающих пробежаться не было.

Несмотря на то, что по всей стране ослабляют ограничения, мероприятие не обошлось без «коронавирусных» декораций. На месте установили дезинфекционные пункты и пункты контроля, любителям спорта измеряли температуру и рекомендовали не забывать про маски.

По последним данным, в Китае выздоровели почти все заразившиеся новым типом вируса. В больницах остаются чуть больше 5,1 тысячи человек. При этом всего с начала эпидемии по всей стране без учета провинции Хубэй зарегистрированы 13 293 случая, смертность составила 0,88%. Ещё 67 800 выявили в провинции Хубэй, которая признана очагом вируса. Власти Китая объявили, что пик эпидемии страна прошла 12 марта. Местные эксперты рекомендуют Европе воздержаться от оптимизма и не рассчитывать на такую же скоротечную борьбу.

«Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в стране и мире в онлайн-трансляции.