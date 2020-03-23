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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 14:25
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Коронавирус отпускает Китай. В стране впервые с начала пандемии прошёл массовый марафон

Ослабление вызванных коронавирусом ограничений позволило провести в китайском Дуцзянъяне первое массовое мероприятие. Участие в забеге приняли около тысячи человек, к финишу рвались в масках.

Как сообщает канал Ruptly, традиционный панда-марафон, который поможет участникам «стать здоровее и работать лучше», состоялся 22 марта. Гонка рассчитана на тысячу бегунов. Судя по кадрам, недостатка в желающих пробежаться не было.

Несмотря на то, что по всей стране ослабляют ограничения, мероприятие не обошлось без «коронавирусных» декораций. На месте установили дезинфекционные пункты и пункты контроля, любителям спорта измеряли температуру и рекомендовали не забывать про маски.

По последним данным, в Китае выздоровели почти все заразившиеся новым типом вируса. В больницах остаются чуть больше 5,1 тысячи человек. При этом всего с начала эпидемии по всей стране без учета провинции Хубэй зарегистрированы 13 293 случая, смертность составила 0,88%. Ещё 67 800 выявили в провинции Хубэй, которая признана очагом вируса. Власти Китая объявили, что пик эпидемии страна прошла 12 марта. Местные эксперты рекомендуют Европе воздержаться от оптимизма и не рассчитывать на такую же скоротечную борьбу.

«Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в стране и мире в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

CptButtHurt
Напомню, в Средневековье во время вирусных эпидемий основная смертность приходилась на вторую волну активности болезней. Может рано Китай радуется?
С другой стороны, если принять во внимание возможность искусственного раздутия масштабности происходящего, то вероятнее всего второй волны быть в принципе не должно.
_DH_
М-да. Если бы его не было, его надо было бы придумать.
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