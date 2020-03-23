FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 13:23
1
Печать

Системообразующий «Макдоналдс». Правительство расширило список компаний, которые могут претендовать на господдержку

Правительство РФ в три раза расширит перечень системообразующих компаний, сообщают 23 марта «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания у вице-премьера Андрея Белоусова. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился в три раза, до 600.

Системообразующие компании могут претендовать на дополнительные меры поддержки, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным издания, в расширенный список попали авиакомпании «Россия», «Сибирь», Utair, аэропорты Домодедово и Пулково, а также агропромышленные комплексы, производители продуктов и торговые сети — в частности «Вкусвилл» и «Ашан». Впервые в списке оказались продавцы одежды, бытовых товаров и техники — например, «Спортмастер», Gloria Jeans, IKEA, «Леруа Мерлен» и «М.Видео».

Компании из списка системообразующих могут подать заявку на финансовую помощь. Кроме того, они смогут претендовать на льготные кредиты, рефинансирование займов и государственные гарантии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

dimas062
А сколько стоит попасть в этот список?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний