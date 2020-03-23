Системообразующий «Макдоналдс». Правительство расширило список компаний, которые могут претендовать на господдержку

Правительство РФ в три раза расширит перечень системообразующих компаний, сообщают 23 марта «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания у вице-премьера Андрея Белоусова. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился в три раза, до 600.

Системообразующие компании могут претендовать на дополнительные меры поддержки, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным издания, в расширенный список попали авиакомпании «Россия», «Сибирь», Utair, аэропорты Домодедово и Пулково, а также агропромышленные комплексы, производители продуктов и торговые сети — в частности «Вкусвилл» и «Ашан». Впервые в списке оказались продавцы одежды, бытовых товаров и техники — например, «Спортмастер», Gloria Jeans, IKEA, «Леруа Мерлен» и «М.Видео».