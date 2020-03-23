В ночь на вторник в Петербурге разведут пять мостов

Ночью с 23 на 24 марта в Петербурге будут разводить Литейный, Троицкий, Сампсониевский, Володарский и Тучков мосты. Об этом информирует СПб ГБУ «Мостотрест».



График разводки:

Литейный мост — с 1:40 до 4:45;

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50;

Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30;

Володарский мост — с 2:00 до 5:45;

Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

С 16 марта в Петербурге ведутся технологические разводки мостов в преддверии начала навигации. Специалисты выполняют профилактическое обслуживание и проверяют готовность разводных пролетов. Начало навигации в Петербурге запланировано на 10 апреля.