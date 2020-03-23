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23.03.2020 12:56
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В ночь на вторник в Петербурге разведут пять мостов

Ночью с 23 на 24 марта в Петербурге будут разводить Литейный, Троицкий, Сампсониевский, Володарский и Тучков мосты. Об этом информирует СПб ГБУ «Мостотрест».

График разводки:

  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45;
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50;
  • Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30;
  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45;
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

С 16 марта в Петербурге ведутся технологические разводки мостов в преддверии начала навигации. Специалисты выполняют профилактическое обслуживание и проверяют готовность разводных пролетов. Начало навигации в Петербурге запланировано на 10 апреля.

Дальнейший график технологических разводок мостов смотрите в материале «Фонтанки».

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