Памфилова: Президент может принять решение о дате голосования по Конституции до конца марта

Владимир Путин до конца марта может принять решение, состоится ли всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля или оно будет перенесено на более позднюю дату. Об этом 23 марта сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».

Решение президент примет на основании рекомендации компетентных служб. Ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные высокопоставленные источники писали, что голосование может быть перенесено на июнь, а решение об этом глава России примет до 25 марта.