Памфилова: Президент может принять решение о дате голосования по Конституции до конца марта
Владимир Путин до конца марта может принять решение, состоится ли всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля или оно будет перенесено на более позднюю дату. Об этом 23 марта сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».
Решение президент примет на основании рекомендации компетентных служб. Ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные высокопоставленные источники писали, что голосование может быть перенесено на июнь, а решение об этом глава России примет до 25 марта.
Памфилова, в свою очередь, напомнила, что Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК говорил о том, что 22 апреля голосование состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
На прошлой неделе президент подписал указ, согласно которому голосование назначено на 22 апреля. На заседании 20 марта Центризбирком утвердил форму бюллетеня. Россиянам предстоит поставить галочку напротив «Да» или «Нет» на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
Напомним, поправки подразумевают в том числе возможность для действующего главы государства избираться после окончания второго срока в 2023 году. 16 марта Конституционный суд опубликовал заключение, из которого следует, что поправки не нарушают законодательство.