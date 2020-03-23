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23.03.2020 12:42
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Памфилова: Президент может принять решение о дате голосования по Конституции до конца марта

Владимир Путин до конца марта может принять решение, состоится ли всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля или оно будет перенесено на более позднюю дату. Об этом 23 марта сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».

Решение президент примет на основании рекомендации компетентных служб. Ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные высокопоставленные источники писали, что голосование может быть перенесено на июнь, а решение об этом глава России примет до 25 марта.

Памфилова, в свою очередь, напомнила, что Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК говорил о том, что 22 апреля голосование состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

На прошлой неделе президент подписал указ, согласно которому голосование назначено на 22 апреля. На заседании 20 марта Центризбирком утвердил форму бюллетеня. Россиянам предстоит поставить галочку напротив «Да» или «Нет» на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Напомним, поправки подразумевают в том числе возможность для действующего главы государства избираться после окончания второго срока в 2023 году. 16 марта Конституционный суд опубликовал заключение, из которого следует, что поправки не нарушают законодательство.

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Комментарии (12)

Ольга Селявина
Какая деушка неугомонная...Трындит и трындит, аж послушать оппонентов некогда...О_О Ей говорят: у многих несварение этого комплекса, или вообще непереносимость, давай каждый свой комплекс самостоятельно подберёт, а она типа фигвам и нефиг тута вообще на мои котлеты и борщик покушаться...:-( Можете вообще святым духом питаться, отойдите, вам тока мухи на обед положены! О_О Ей самой пора на мушиную диету переходить, свои габариты обуздать, скоро на трибунку не втиснется...О_О
WuhanRockCafe
С самого начала конституциобесия не понимал к чему такая спешка.
Гриб
Надо дату голосования назначить на майские праздники на рабочий день между праздниками сделав его выходным.Все равно самое правильное решение игнорировать голосование
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