На улице Стойкости горела квартира. Внутри спасатели нашли труп мужчины
При утреннем пожаре в Кировском районе Петербурге погиб человек. Об этом 23 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе главного городского управления МЧС.
О горящей квартире на улице Стойкости, 19, рассказали очевидцы в соцсетях. На прикреплённых кадрах из окна второго этажа девятиэтажного жилого дома валит чёрный дым и вырываются языки пламени. К сожалению, мужчину, находящегося внутри, спасти не удалось.
В трёхкомнатной квартире выгорели кухня и прихожая, из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе 6 детей.