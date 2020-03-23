На улице Стойкости горела квартира. Внутри спасатели нашли труп мужчины

При утреннем пожаре в Кировском районе Петербурге погиб человек. Об этом 23 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе главного городского управления МЧС.



О горящей квартире на улице Стойкости, 19, рассказали очевидцы в соцсетях. На прикреплённых кадрах из окна второго этажа девятиэтажного жилого дома валит чёрный дым и вырываются языки пламени. К сожалению, мужчину, находящегося внутри, спасти не удалось.

