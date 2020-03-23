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23.03.2020 12:25
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На улице Стойкости горела квартира. Внутри спасатели нашли труп мужчины

При утреннем пожаре в Кировском районе Петербурге погиб человек. Об этом 23 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе главного городского управления МЧС.

О горящей квартире на улице Стойкости, 19, рассказали очевидцы в соцсетях. На прикреплённых кадрах из окна второго этажа девятиэтажного жилого дома валит чёрный дым и вырываются языки пламени. К сожалению, мужчину, находящегося внутри, спасти не удалось.

В трёхкомнатной квартире выгорели кухня и прихожая, из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе 6 детей.

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