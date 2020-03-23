Пенсионерка из Купчино порезала дочь и попыталась воткнуть нож в голову мужа
В деталях кровавой бытовой драмы разбирается полиция Фрунзенского района Петербурга. В Купчино после выпитого пенсионерка едва не убила мужа и дочь.
Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне вечером на машинах скорой помощи из дома 12 по улице Балканской увезли женщину и 71-летнего пенсионера. Оба истекали кровью. Приехавшая на место полиция выяснила, что в одной из квартир 74-летняя петербурженка выпивала с мужем и дочерью. В какой-то момент она начала спорить с близкими, а кульминацией скандала стал нож в её руках.
Женщина якобы ударила ножом своего мужа по голове, а затем несколько раз всадила клинок в живот своей дочери. Близкая родственница после случившегося находится в тяжелом состоянии, мужчина отделался рассечением кожи на лбу. После оказания помощи он был отправлен домой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.