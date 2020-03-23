В Хабаровске подъезд жилого дома изолировали из-за заболевшего коронавирусом

В Хабаровске жильцы одного из домов ушли на карантин всем подъездом из-за заболевшего коронавирусом соседа. Об этом 23 марта сообщила на пресс-конференции заместитель главы Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Ирина Зубун.



«В Хабаровске все жильцы одного из подъездов жилого многоквартирного дома находятся на домашнем карантине. В этом подъезде проживал один из заболевших, он сам госпитализирован», - цитирует Зубун РИА Новости.



Жильцам подъезда запрещено покидать свои квартиры, однако родственники и волонтёры могут приносить им продукты. Управляющая компания провела дезинфекцию в подъезде. Врачи имеют всю необходимую информацию о контактах всех госпитализированных.

