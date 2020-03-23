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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 08:38
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В Хабаровске подъезд жилого дома изолировали из-за заболевшего коронавирусом

В Хабаровске жильцы одного из домов ушли на карантин всем подъездом из-за заболевшего коронавирусом соседа. Об этом 23 марта сообщила на пресс-конференции заместитель главы Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Ирина Зубун.

«В Хабаровске все жильцы одного из подъездов жилого многоквартирного дома находятся на домашнем карантине. В этом подъезде проживал один из заболевших, он сам госпитализирован», - цитирует Зубун РИА Новости.

Жильцам подъезда запрещено покидать свои квартиры, однако родственники и волонтёры могут приносить им продукты. Управляющая компания провела дезинфекцию в подъезде. Врачи имеют всю необходимую информацию о контактах всех госпитализированных.

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ в ДФО Анны Кузнецовой, все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Заболевание у пациентов протекает в лёгкой форме.

Ранее в Хабаровске с коронавирусом были госпитализированы четыре человека, вернувшиеся из Европы.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Удивительно, что не весь квартал оцепили. Мелковато деяние, на скрижали не попадет.
VotONOkak
Тошнит уже от вашей короны!!!! Все эти закрытия подъездов - не более, чем профанация!! Вирус давно гуляет по просторам родины. И да, основной вирус - это коронавирус путлера. Но тут речь не об этом вирусе - прилетая домой тесты на корону никто не делал, до недавнего времени. Люди спокойно выходили из аэропорта и заражали всех. Ну и сотрудников аэропорта на своём пути. Сейчас тесты делают только в московском аэропорту, тем, у кого конечная точка - в Москве. Остальные ,как ни в чём не бывало, гуляют по аэропорту и улетают в свои города, попутно заражая всех в следующих самолётах и в других городах. Никакие тесты на корону не делаются. Максимум подписывается бумага, что человек должен 2 недели отсидеть в домашнем карантине!!! И всё!
Дальше человек едет домой, где по дороге и дома заражает всех!! Всё что сейчас проводится - полная профанация и гоняние воды в тазике!!
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