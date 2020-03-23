Для борьбы с коронавирусом используют суперкомпьютер. Трамп сдал тест и рассказал, что «немного сердит»

В США для разработки вакцины от коронавируса COVID-19 собираются использовать суперкомпьютер – мощные ресурсы суперкомпьютеров объединили в рамках государственно-частного партнёрства.

Как сообщает 23 марта РИА «Новости» со ссылкой на министерство энергетики страны, в число основателей консорциума вошли само Минэнерго, Белый дом и корпорация IBM, также в нём участвуют Google, Microsoft, Amazon, НАСА, Массачусетский технологический институт. Сейчас консорциум объединяет 16 систем, они вместе предлагают супервычислительный потенциал на уровне выше 330 петафлопсов – это мера производительности компьютера (1 петафлопс составляет 10 в 15-й степени операций с плавающей запятой в секунду). Это самый мощный в мире вычислительный ресурс, отмечается в сообщении.

В трёх штатах США – Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорние – помощь в борьбе с заболеванием окажут сотрудники Нацгвардии, передаёт CNN. Администрации не придётся оплачивать 25% от стоимости развертывания сил. Американский президент Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс поделились впечатлениями от сдачи анализов на COVID-19. Процедура им не понтавилась. Это мазок из носа: палочка проходит глубоко в носовую пазуху, что вызывает сильный дискомфорт. «Может быть, это хороший повод сказать всем американцам, которые нас смотрят: если у вас нет симптомов, не проходите тест», – цитирует Пенса РИА «Новости». Кроме того, Трамп заявил, что «немного сердит» на Китай из-за эпидемии. «Как бы я ни уважал Китай и председателя Си (Цзиньпина)..., я немного сердит на Китай, честно говоря», - сказал президент США на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, «они должны были рассказать об этом» на ранней стадии распространения вируса. При этом Трамп раскритиковал Китай за то, что тот отказался от американской помощи: по его мнению, это было сделано «из национальной гордости».