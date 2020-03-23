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23.03.2020 07:24
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Настоящие погодные каникулы: в Петербурге штиль и солнце

Скандинавский антициклон подарил Петербургу ясную и прохладную погоду, однако днём воздух в ближайшие дни будет нагреваться всё сильнее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 марта малооблачно, без осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днём +3...+5 градусов. Осадков не ожидается и в ближайшие дни, температура же днём 24 марта повысится до +4...+6 градусов, а 25 марта – до +7...+9 градусов.

Ветер сегодня южный и юго-западный умеренный, завтра – юго-западный умеренный. Атмосферное давление идёт вниз.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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