Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

«Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет срочно призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год», — говорится в сообщении.

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио. Такое решение было принято из-за возможных рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, приводит 23 марта РБК сообщение олимпийской сборной Канады.

Отмечается, что решение принято не только в целях сохранения здоровья спортсменов, но и здоровья общества в целом. При этом руководство комитетов выразило готовность оказать необходимую помощь в случае переноса Олимпиады.

Ранее Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии направили в Международный олимпийский комитет (МОК) обращение с просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. В МОК подтвердили, что решение по поводу проведения турнира будет принято в течение месяца.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса сроков проведения турнира. Он отметил, что подобный вариант развития событий возможен в том случае, если проведение игр «в полном формате» будет невозможно.

Летние олимпийские игры Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.