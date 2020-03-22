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22.03.2020 22:02
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Олимпийские игры 2020 состоятся, но непонятно когда. МОК дал себе отсрочку на месяц

Олимпийские игры 2020 года с большой долей вероятности состоятся, но, возможно, чуть позже. Японские власти настаивают на проведении в срок.

Ряд заявлений вечером 22 марта сделал глава МОК Томас Бах. Он в первую очередь отметил, что вариант отмены игр не рассматривается вовсе, но есть вероятность того, что их перенесут. Ситуация с коронавирусом в Японии, как и в Китае, улучшается и это «внушает уверенность, что ОИ-2020 с определенными мерами безопасности удастся провести».

Как пишет Reuters, ранее японские власти заявили, что Токио вовсе не готовится к отсрочке игр. Цена вопроса - более 3 миллиардов долларов на внутреннем спонсорстве и около 12 миллиардов долларов, потраченных на подготовку.

Окончательное решение, заверили в МОК, будет принято в течение месяца. Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

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Комментарии (1)

sektor7
Столько денег вбухано. Отбивать же нужно. И никто уже не боится.
Раздули фейк из обычной простуды когда требовалось.
Можете проводить-любопытно,народ хоть поедет.
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