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22.03.2020 20:39
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Министерство культуры рекомендовало закрыть все кинотеатры в стране

С последними открытыми в Петербурге в условиях пандемии кинотеатрами 22 марта «расправились» в Министерстве культуры, предложив им не плодить вирусы. Закрыться попросили всех на территории России.

Приказ, который рекомендует, подписала министр Ольга Любимова. Как сообщает пресс-служба Минкульта, он «доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры».

Подобные ограничения ранее напрямую от министерства касались лишь государственных учреждений. Все остальное закрывали городские власти, запрещая петербуржцам собираться больше чем по 50 человек. Все крупные киносети в Северной столице перестали работать 20 марта. До последнего держится, например, Дом Кино — там лишь ограничили количество билетов в залы, рассчитанные больше чем на 50 человек. Сообщений о закрытии кинотеатра на вечер 22 марта не поступало, дозвониться до сотрудников не удалось.

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