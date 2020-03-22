Горнолыжный курорт в Кировске закрыли из-за коронавируса. Петербуржцы после одного дня катаний вынуждены покинуть BigWood
Пандемия коронавируса закрыла пользующийся популярностью у москвичей и петербуржцев горнолыжный курорт в Мурманской области. Родители, приехавшие с детьми отдохнуть на время школьных каникул, вынуждены возвращаться домой.
Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Сергей 22 марта, он вместе с сыном и друзьями приехал на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», он же BigWood в Кировске накануне ночью. Сегодня компания покаталась, но затем администрация комплекса объявила о закрытии. По словам Сергея, экстремалы ещё перед выездом, два дня назад, уточняли расписание, и им обещали, что все будет работать. «Сейчас же школьные каникулы. Здесь много семей, приехавших из Москвы и Петербурга», — добавил он и отметил, что теперь многие собираются домой.
В соцсетях «Большого Вудъявра» сообщается, что курорт прекращает принимать посетителей с 23 марта «по рекомендации администрации города Кировска», так как в регионе из-за пандемии коронавируса запрещены спортивные мероприятия численностью более 50 человек.
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С 23 марта останавливает работу горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» ⠀ По рекомендации администрации города Кировска, в целях выполнения требования постановления губернатора Мурманской области № 47-пг от 16 марта 2020 года о запрете проведения в том числе спортивных мероприятий с числом участников более 50 человек, с понедельника 23 марта т.г. прекращается работа горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». ⠀ «Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне. Вернуть деньги за купленные скипасы вы сможете в кассах комплекса” – заявил руководитель ООО “Тирвас” Герман Симаков. ⠀ Город Кировск является одним из главных туристических центров Мурманской области. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Хибины. Текущая эпидемиологическая обстановка в стране и мире обязывает администрацию города Кировска и горнолыжного курорта принимать экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса. ⠀ #bigwood #covid19 #kirovsk
«Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне», — заявил Герман Симаков, руководитель ООО «Тирвас», в структуру которого входит «Большой Вудъявр».
Более скромный по размерам горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» в Кировске ещё держит оборону перед закрытием и в своих социальных сетях обещает принять любителей лыж и сноуборда.