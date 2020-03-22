Горнолыжный курорт в Кировске закрыли из-за коронавируса. Петербуржцы после одного дня катаний вынуждены покинуть BigWood

Пандемия коронавируса закрыла пользующийся популярностью у москвичей и петербуржцев горнолыжный курорт в Мурманской области. Родители, приехавшие с детьми отдохнуть на время школьных каникул, вынуждены возвращаться домой.



Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Сергей 22 марта, он вместе с сыном и друзьями приехал на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», он же BigWood в Кировске накануне ночью. Сегодня компания покаталась, но затем администрация комплекса объявила о закрытии. По словам Сергея, экстремалы ещё перед выездом, два дня назад, уточняли расписание, и им обещали, что все будет работать. «Сейчас же школьные каникулы. Здесь много семей, приехавших из Москвы и Петербурга», — добавил он и отметил, что теперь многие собираются домой.