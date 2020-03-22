«Представляет опасность для здоровья нации». Наблюдатели Петербурга выступили против голосования за поправки в Конституцию во время пандемии коронавируса

«Наблюдатели Петербурга» поддержали заявление движения «Голос» о недопустимости проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте общественной организации 22 марта.



В заявлении говорится, что ситуация с распространением COVID-19 «резко усугубилась» в последние дни. Во многих крупных городах отменены массовые мероприятия.

«При этом общероссийское голосование также является массовым мероприятием, причем очень крупным. Нам не хотелось бы верить в то, что желание власти «протащить» спорные поправки, больше, чем ее забота о населении страны», — сообщается в заявлении «Голоса».