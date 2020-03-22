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22.03.2020 18:17
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«Представляет опасность для здоровья нации». Наблюдатели Петербурга выступили против голосования за поправки в Конституцию во время пандемии коронавируса

«Наблюдатели Петербурга» поддержали заявление движения «Голос» о недопустимости проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте общественной организации 22 марта.

В заявлении говорится, что ситуация с распространением COVID-19 «резко усугубилась» в последние дни. Во многих крупных городах отменены массовые мероприятия.

«При этом общероссийское голосование также является массовым мероприятием, причем очень крупным. Нам не хотелось бы верить в то, что желание власти «протащить» спорные поправки, больше, чем ее забота о населении страны», — сообщается в заявлении «Голоса».

Участники движения уточняют, что из-за запретов на проведение массовых мероприятий ограничивается свобода собраний. Это негативно сказывается на возможности граждан свободно вести агитацию как за, так и против поправок.

«Еще более серьезную опасность может представлять само голосование, которое создаст прямо противоположную карантину ситуацию — на участках для голосования окажутся большие скопления людей. Особенно сильно это может ударить по членам комиссий, наблюдателям и журналистам — всем тем, кто будет заниматься организацией голосования и наблюдением. А это более миллиона человек. Такое мероприятие при создавшемся положении представляет собой опасность для здоровья нации, которое намного важнее, чем интересы авторов поправок», — заявили в «Голосе».

Россия — не единственная страна, в которой из-за распространения инфекции под вопросом оказался день голосования. Из-за эпидемии отменили или перенесли выборы мэра Лондона, конституционный референдум в Италии и парламентские выборы в Сирии.

Голосование за поправки в Конституцию назначено на 22 апреля. Президент Владимир Путин заявлял, что оно состоится, если позволит ситуация с коронавирусом.

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
Голосование, кажется, пока еще свободным будет. Никто никого за волосы не потащит.
krasnonosov
Предлагаю перенести на 2036 год. Только что делать с парадом 9-го мая и приглашенными на него китайцами?
ldsDenis
Одиночные пикеты запрещены, но уличная торговля нет. Собраться больше 50-ти человек запрещено, но голосование нет. Рассея - страна для избранных.
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