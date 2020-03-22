«Представляет опасность для здоровья нации». Наблюдатели Петербурга выступили против голосования за поправки в Конституцию во время пандемии коронавируса
«Наблюдатели Петербурга» поддержали заявление движения «Голос» о недопустимости проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте общественной организации 22 марта.
В заявлении говорится, что ситуация с распространением COVID-19 «резко усугубилась» в последние дни. Во многих крупных городах отменены массовые мероприятия.
«При этом общероссийское голосование также является массовым мероприятием, причем очень крупным. Нам не хотелось бы верить в то, что желание власти «протащить» спорные поправки, больше, чем ее забота о населении страны», — сообщается в заявлении «Голоса».
Участники движения уточняют, что из-за запретов на проведение массовых мероприятий ограничивается свобода собраний. Это негативно сказывается на возможности граждан свободно вести агитацию как за, так и против поправок.
«Еще более серьезную опасность может представлять само голосование, которое создаст прямо противоположную карантину ситуацию — на участках для голосования окажутся большие скопления людей. Особенно сильно это может ударить по членам комиссий, наблюдателям и журналистам — всем тем, кто будет заниматься организацией голосования и наблюдением. А это более миллиона человек. Такое мероприятие при создавшемся положении представляет собой опасность для здоровья нации, которое намного важнее, чем интересы авторов поправок», — заявили в «Голосе».
Россия — не единственная страна, в которой из-за распространения инфекции под вопросом оказался день голосования. Из-за эпидемии отменили или перенесли выборы мэра Лондона, конституционный референдум в Италии и парламентские выборы в Сирии.