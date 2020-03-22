Коронавирус не изменил привычки канцлера Меркель ходить по магазинам. Немецкие журналисты показали, чем она закупается

Четыре бутылки вина, пачка туалетной бумаги, гель для душа и немного еды. Так выглядит продуктовый набор в корзине канцлера Германии Ангелы Меркель в период пандемии.



О походе Меркель за продуктами немецкие СМИ сообщили 22 марта. Журналисты отметили, что одета она была в тот же брючный костюм, в котором несколькими часами ранее появилась на телевидении. Пользователи сделали акцент на том, что покупки она делала, не надевая маски. Ранее ВОЗ рекомендовала носить их только тем, кто чихает или контактирует с больным.

