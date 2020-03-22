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22.03.2020 16:37
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Коронавирус не изменил привычки канцлера Меркель ходить по магазинам. Немецкие журналисты показали, чем она закупается

Четыре бутылки вина, пачка туалетной бумаги, гель для душа и немного еды. Так выглядит продуктовый набор в корзине канцлера Германии Ангелы Меркель в период пандемии.

О походе Меркель за продуктами немецкие СМИ сообщили 22 марта. Журналисты отметили, что одета она была в тот же брючный костюм, в котором несколькими часами ранее появилась на телевидении. Пользователи сделали акцент на том, что покупки она делала, не надевая маски. Ранее ВОЗ рекомендовала носить их только тем, кто чихает или контактирует с больным.

Меркель не впервые видят в продуктовых магазинах. Издание RTL.de отмечает, что она регулярно появляется на берлинском рынке HIT Ullrich на Мохренштрассе. Сообщается, что канцлер сама носит свои хозяйственные сумки.

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Комментарии (5)

Kit.
Туалетной бумаги, говорите?
Sibir_5e4d67bbb7aea
а нашему то слабо по магазину вот так прошвырнуться?
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