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22.03.2020 14:43
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Российские военные медики вылетели в Италию для борьбы с коронавирусом. Среди них специалисты петербургского Военмеда

Министерство обороны РФ отправило около сотни военных медиков на помощь Италии в борьбе с коронавирусом, об этом 22 марта сообщают в пресс-службе ведомства. Вместе со специалистами в области вирусологии и эпидемиологии переброшены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и необходимое медицинское оборудование.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Два из девяти самолетов Ил-76 ВКС России уже вылетели с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Они приземлятся на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 км от Рима.

Группу военных медиков возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть. Направленные в Италию специалисты участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы, сибирской язвы и разработке вакцины против Эболы. Среди них находится доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, подполковник медицинской службы Александр Юманов, эксперт по противоэпидемиологическим мероприятиям подполковник Геннадий Еремин, специалист по разработке средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы подполковник Вячеслав Кулиш, а также ведущий ученый-эпидемиолог, полковник медицинской службы Алексей Смирнов.

По последним данным, в Италии зафиксировано более 53 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4,8 тыс. человек умерли. По количеству смертей от COVID-19 Италия обогнала Китай.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Как говорится: Отдай жену дяде, а сам иди к девушке с пониженной социальной ответственности.
А2020
Бог в помощь! Возвращайтесь здоровыми! Удачи!
Константа
Я так понимаю, направили опыта набираться, своими глазами посмотретьчто к чемуи как. Пригорает что ли уже ？；）
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