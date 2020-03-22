Министерство обороны РФ отправило около сотни военных медиков на помощь Италии в борьбе с коронавирусом, об этом 22 марта сообщают в пресс-службе ведомства. Вместе со специалистами в области вирусологии и эпидемиологии переброшены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и необходимое медицинское оборудование.

Два из девяти самолетов Ил-76 ВКС России уже вылетели с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Они приземлятся на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 км от Рима.

Группу военных медиков возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть. Направленные в Италию специалисты участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы, сибирской язвы и разработке вакцины против Эболы. Среди них находится доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, подполковник медицинской службы Александр Юманов, эксперт по противоэпидемиологическим мероприятиям подполковник Геннадий Еремин, специалист по разработке средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы подполковник Вячеслав Кулиш, а также ведущий ученый-эпидемиолог, полковник медицинской службы Алексей Смирнов.



По последним данным, в Италии зафиксировано более 53 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4,8 тыс. человек умерли. По количеству смертей от COVID-19 Италия обогнала Китай.

