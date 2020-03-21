«Цель – обязательно заразить всех добровольцев». Глава Superjob придумал, как подготовить врачей к борьбе с коронавирусом

«Нам нужно, скажем, две тысячи здоровых добровольцев в возрасте до 30. Имеющих минимальное количество хронических заболеваний, здоровые легкие и медицинское образование. Любое. Добровольцы под телекамеры, напутствуемые Президентом, Патриархом, Верховным муфтием, Главным раввином и министром здравоохранения торжественно отправляются в больницы, где находятся больные коронавирусом», - говорится в обращении.

Успехом операции, по задумке Захарова, будет тотальное заражение всех добровольцев. Если выявить болезнь «на самой ранней стадии и незамедлительно приступить к лечению доступными на сегодняшний день средствами», то «у героев–добровольцев будет выработан иммунитет к заболеванию». Таким образом, считает Захаров, к наступлению пика эпидемии у России будет отряд медиков, которых коронавирус не берет.

Заражение врачей, пишет Захаров, все равно неизбежно, но во время пика они «уже будут пахать на износ», «иммунитет у них будет на нуле: стресс, физическая усталость, круглосуточная работа», а потому получат болезнь не в легкой, а в тяжёлой форме. А дальше - китайский сценарий.

«Нехватка врачей гарантирована. И некоторые, в том числе молодые, врачи умрут от коронавируса, потому что сегодня кто–то из медицинских начальников не решился предпринять решительные превентивные действия. У меня все», - сообщает глава Superjob.

Идея официального обращения родилась у Алексея Захарова, судя по всему, после его поста в Faceboock. Несколькими часами ранее он опубликовал его в соцсети. Здесь он признается, что признается, что идея ему пришла после прочтения новости о добровольцах, которых собираются заразить британские учёные. Медики будут отслеживать состояние пациентов и тестировать вакцины.