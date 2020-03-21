«Принято решение об ограничении всех международных отправлений». Почта России перестает доставлять в 15 стран
Последствия коронавируса дошли и до Почты России: госкомпания закрыла прием международных отправлений с 20 марта. Соответствующее объявление обнаружил 21 марта корреспондент «Фонтанки» в одном из почтовых отделений Петербурга.
Как объясняется горожанам, все дело в том, что ряд стран, входящих во Всемирный почтовый союз, из-за коронавируса приостановили обработку как входящих, так и исходящих корреспонденций. «С целью минимизации рисков, связанных в том числе с невозможностью отправки почты в страну назначения, АО «Почта России» с 20.03.2020 и до особого распоряжения принято решение об ограничении всех международных отправлений, в том числе отправлений EMS», — говорится в документе. Также в нем перечисляются «закрытые» страны: Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи, Мьянма, Эквадор.
При этом на сайте Почты России такой информации пока не размещено. Последнее сообщение посвящено переводу части сотрудников на удаленный режим работы. Напомним, что на сегодняшний день в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы. В России количество заболевших достигло 306 человек.