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21.03.2020 17:53
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«Принято решение об ограничении всех международных отправлений». Почта России перестает доставлять в 15 стран

Последствия коронавируса дошли и до Почты России: госкомпания закрыла прием международных отправлений с 20 марта. Соответствующее объявление обнаружил 21 марта корреспондент «Фонтанки» в одном из почтовых отделений Петербурга.

Как объясняется горожанам, все дело в том, что ряд стран, входящих во Всемирный почтовый союз, из-за коронавируса приостановили обработку как входящих, так и исходящих корреспонденций. «С целью минимизации рисков, связанных в том числе с невозможностью отправки почты в страну назначения, АО «Почта России» с 20.03.2020 и до особого распоряжения принято решение об ограничении всех международных отправлений, в том числе отправлений EMS», — говорится в документе. Также в нем перечисляются «закрытые» страны: Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи, Мьянма, Эквадор.

Автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

При этом на сайте Почты России такой информации пока не размещено. Последнее сообщение посвящено переводу части сотрудников на удаленный режим работы. Напомним, что на сегодняшний день в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы. В России количество заболевших достигло 306 человек.

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Комментарии (3)

260605941
Лишь бы не работать. Алиэкспресс в самый лютый карантин и то работал.
Yksy
"Пользователи услугами"...
Блистательный русский :)
klapaucius
Так ВСЕХ или только в 15 стран, вы уж определитесь.
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