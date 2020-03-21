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21.03.2020 17:31
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Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен «в связи с продолжающейся пандемией коронавируса»

Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который должен был начаться 8 мая в Швейцарии, отменен. Об этом на своем официальном сайте сообщает 21 марта Совет Международной федерации хоккея (IIHF).

«Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19). Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, совет решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться», — говорится в сообщении IIHF.

Напомним, в Швейцарии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Спортивные мероприятия отменяются по всему миру, в том числе на днях стало известно о переносе чемпионата мира по футболу - 2020 на следующий год.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
еще недельку назад наши хоккейные патриоты-берги хотели у нас его провести.. типа без проблем...
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