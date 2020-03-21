Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен «в связи с продолжающейся пандемией коронавируса»

Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который должен был начаться 8 мая в Швейцарии, отменен. Об этом на своем официальном сайте сообщает 21 марта Совет Международной федерации хоккея (IIHF).



«Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19). Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, совет решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться», — говорится в сообщении IIHF.

