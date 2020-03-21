Российские ретейлеры отрицают, что обращались к Лукашенко за помощью. Тот обещал обеспечить россиян продуктами «по совсем другой цене»

Российские ретейлеры не обращались к президенту Белоруссии с просьбой помочь с поставками продуктов питания. Об этом 21 марта пишет РБК со ссылкой на заявление Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет 24 крупнейшие розничные сети РФ).



«Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции», — цитирует издание документ. Ретейлеры уверяют, что запасов на складах достаточно, чтобы «удовлетворить спрос в любом объеме».



Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что российские ретейлеры якобы обратились к белорусским властям из-за дефицита. Белоруссия готова помочь, но цена будет «уже совсем другая», подчеркнул Александр Лукашенко.

