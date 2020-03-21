Смотрите в прямом эфире: Эрмитаж проводит экскурсию в хранилище и рассказывает о буддийском искусстве

«Фонтанка.ру» и наш новый онлайн-марафон «Без антракта» присоединяются к онлайн-трансляциям Эрмитажа. В качестве культурного эпиграфа перед вечерней театральной премьерой прямо сейчас, в 13.00, смотрите экскурсию в хранение Отдела Востока. Загляните внутрь шатра турецкого султана и познакомьтесь с птицей Гарудой и другими произведениями буддийского искусства.



Сегодня в 19.00 там же, на странице онлайн-марафона, мы покажем премьеру Драматического театра на Васильевском «Сон в летнюю ночь».