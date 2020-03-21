На Ставрополье возбуждают дела из-за нарушения режима самоизоляции. Подозревают главного инфекциониста

«Да, уже есть возбужденные дела», — подтвердил он в ответ на вопрос журналистов. По его словам, у властей есть данные обо всех людях, прибывших из-за границы за последнее время.

Правоохранительные органы в Ставрополье начали привлекать к ответственности граждан, нарушивших режим самоизоляции при подозрении на коронавирус после возвращения из неблагоприятных стран. Об этом 21 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрия Скворцова.

«Всем им рекомендовано провести самоизоляцию; если раньше требования носили рекомендательный характер, то теперь (...) это обязательный характер, предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера», — заявил Скворцов.



Он не стал уточнять никаких деталей, однако «МБХ Медиа» со ссылкой на местную активистку Яну Антонову пишет, что уголовное дело могут возбудить против главного инфекциониста Ирины Санниковой, которая после возвращения из Европы не прошла обязательный карантин. Врач госпитализирована с коронавирусом. Антонова уверяет со ссылкой на рапорт МВД, что полиция требует возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК — сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и ч.1 ст. 293 УК — халатность.



По предварительной информации, Санникова скрыла свою поездку в Испанию и после возвращения успела пообщаться с сотнями людей.



«17 марта ей стало плохо, оказалось, что она заражена коронавирусом. За неделю она читала лекции, была на совещаниях (в том числе по борьбе с коронавирусом), участвовала в научных конференциях. На нее будет возбуждено дело. Десятки человек, общавшихся с Санниковой, переведены на карантин», — цитирует издание рапорт МВД.

