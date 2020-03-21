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21.03.2020 11:05
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Авария на Кузнецовской попала на видео. «Тойота» валит набок микроавтобус

Видеокамеры запечатлели аварию с тремя пострадавшими в Московском районе Петербурга 21 марта.

На Кузнецовской улице микроавтобус «Мерседес» не предоставил преимущество при повороте налево, его протаранила «Тойота». Момент столкновения попал в кадр. От удара у «Тойоты» смяло бампер, а «Мерседес» завалился набок, в автомобиле выбило стекло.

«Фонтанка.ру»

В больницу увезли троих из легковушки. Травмы средней степени тяжести получили 22-летние водитель и пассажир, их ровесницу госпитализировали в тяжёлом состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

sektor7
Улыбнитесь каскадёры
Sola
"Смыло бампер". Вы приняты в страховую компанию менеджером по оценке ущерба.
ithinkmann
Там и ГИБДД я смотрю сразу подъехала (последние секунды видео). Оперативно )
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