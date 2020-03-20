От нового коронавируса умер первый израильтянин

Вечером 20 марта министерство здравоохранения Израиля сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа.

Как пишет The Jerusalem Post, 88-летний мужчина умер в Иерусалиме, в больнице Шаарей-Цедек. Он был госпитализирован в карантинное отделение неделю назад. В течение этого времени он уже пережил клиническую смерть.

Министерство здравоохранения страны сегодня сообщило о 705 случаях коронавируса в Израиле, 10 из заболевших находятся в критическом состоянии, 18 - в умеренном и 662 - с легкими симптомами.

