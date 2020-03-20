Президент Молдавии заявил, что россиян из закрывшей границы страны вывезут завтра

Президент Молдавии Игорь Додон вечером 20 марта заявил о том, что эвакуация российских граждан, которые вынужденно остаются в этой стране, закрывшей границы, может начаться уже 21 марта.

"Завтра, скорее всего, будут два самолета из России, которая собирается эвакуировать своих граждан", - сказал Додон в эфире телеканала НТВ - Молдова. При этом он попросил руководство РФ вывезти на этих самолетах также молдавских граждан, вынужденно находящихся в России. "Есть несколько сотен граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой", - отметил Додон.

