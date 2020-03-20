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20.03.2020 22:04
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Норвегия предложила отложить летнюю Олимпиаду в Токио

20 марта у Международного олимпийского комитета (МОК) появился повод отложить главное спортивное событие текущего года - летние Олимпийские игры в Токио. Олимпийский комитет Норвегии обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой отложить проведение Олимпийских игр 2020 года в столице Японии.

"Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны проводиться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под жесткий контроль в глобальном масштабе", - говорится в письме.

"Независимо от результата решения МОК, Норвегия будет проводить независимые национальные оценки, касающиеся своих собственных спортсменов и их участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Здоровье и безопасность важнее всех других соображений" - решили спортсмены Норвегии. Стоит отметить, что спортсмены этой преимущественно заполярной страны, регулярно находящейся в лидерах командного зачёта зимних Олимпиад, в сколь-либо значительных успехах на летних Играх уличены не были.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

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