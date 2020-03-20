Девять тысяч россиян ждут помощи МИДа в возвращении на родину из-за границы

«Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook 20 марта.



В своём сообщении Захарова, отвечая на претензию о том, что «МИД отделывается отговорками», указала, что Министерство иностранных дел России ведёт межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из Марокко и других стран.

«Всё понимаю. Больше, чем вы думаете, так как круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях», — поделилась представитель российского внешнеполитического ведомства.