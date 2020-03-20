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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 19:37
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Девять тысяч россиян ждут помощи МИДа в возвращении на родину из-за границы

«Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook 20 марта.

В своём сообщении Захарова, отвечая на претензию о том, что «МИД отделывается отговорками», указала, что Министерство иностранных дел России ведёт межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из Марокко и других стран.

«Всё понимаю. Больше, чем вы думаете, так как круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях», — поделилась представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее посольство РФ в Подгорице заявило, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 с 18 по 20 марта эвакуировали из Черногории 1087 туристов.

«Фонтанка» рассказывает обо всех «коронавирусных» событиях в России и мире в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

***_555
Маша, спляши! Толку будет столько же.
@wl
Придурки! где были ваши мозги,когда вы уезжали?
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