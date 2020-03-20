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20.03.2020 19:21
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«Газпром» увеличивает мощность подвода к «Северному потоку-2» почти на треть

Проектная мощность газопровода «Грязовец — КС «Славянская», который будет поставлять газ в строящийся трубопровод в Европу «Северный поток-2», увеличена с 55 млрд кубометров в год до 84,2 млрд. Об этом 20 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленную схему территориального планирования в области федерального трубопроводного транспорта.

Газопровод идет от города Грязовец в Вологодской области до компрессорной станции «Славянская» в Ленобласти. «Газпром» собирался ввести его в эксплуатацию до конца года. Напомним, ранее Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проектной документации на строительство российской части «Северного потока-2», в том числе на морском и береговом участках трассы под Петербургом.

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта — Nord Stream 2 AG — является «Газпром». В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока — 2» заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году «Газпром» купил многоцелевое судно, которое позднее получило название «Академик Черский».

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