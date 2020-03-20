«Газпром» увеличивает мощность подвода к «Северному потоку-2» почти на треть

Проектная мощность газопровода «Грязовец — КС «Славянская», который будет поставлять газ в строящийся трубопровод в Европу «Северный поток-2», увеличена с 55 млрд кубометров в год до 84,2 млрд. Об этом 20 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленную схему территориального планирования в области федерального трубопроводного транспорта.

Газопровод идет от города Грязовец в Вологодской области до компрессорной станции «Славянская» в Ленобласти. «Газпром» собирался ввести его в эксплуатацию до конца года. Напомним, ранее Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проектной документации на строительство российской части «Северного потока-2», в том числе на морском и береговом участках трассы под Петербургом.