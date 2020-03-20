В Петербурге приземлился «заминированный» самолёт. Авторы анонимок обрекли пассажиров на усиленный досмотр
Вылетевший из Москвы рейс в Петербург попал в число самолётов, получивших угрозы взрыва 20 марта. Посадка прошла благополучно, но прилетевших в Пулково досматривают с особым пристрастием.
Как сообщили «Фонтанке» в петербургском аэропорту, взрыв пообещали рейсу SU 022 авиакомпании «Аэрофлот». Посыл авторов хорошо знаком районным судам, которых с конца ноября прошлого года терроризируют жаждущие криптовалюты от бизнесмена Константина Малофеева.
Самолёт совершил посадку незадолго до пяти часов вечера и отправился на проверку. Ничего взрывоопасного найдено не было. Усиленный досмотр пришлось пройти также пассажирам. В Пулково уточнили, что это стандартная в таких случаях процедура, прописанная в требованиях авиационной безопасности.
Кроме рейса в Петербург, аналогичные послания получили ещё девять рейсов, летевших в столицу из Владивостока, Уфы, Новосибирска и Иркутска, а также из Шереметьево в Архангельск, Мурманск, Оренбург, Уфу, Челябинск, пишет ТАСС.
Самолёты заинтересовали шантажистов накануне, когда обычно страдающие от рассылки суды перешли на «коронавирусный» режим работы. Впрочем, планы переключиться на авиаперевозки «лжеминеры» анонсировали ещё в начале месяца.