В Петербурге приземлился «заминированный» самолёт. Авторы анонимок обрекли пассажиров на усиленный досмотр

Вылетевший из Москвы рейс в Петербург попал в число самолётов, получивших угрозы взрыва 20 марта. Посадка прошла благополучно, но прилетевших в Пулково досматривают с особым пристрастием.



Как сообщили «Фонтанке» в петербургском аэропорту, взрыв пообещали рейсу SU 022 авиакомпании «Аэрофлот». Посыл авторов хорошо знаком районным судам, которых с конца ноября прошлого года терроризируют жаждущие криптовалюты от бизнесмена Константина Малофеева.



Самолёт совершил посадку незадолго до пяти часов вечера и отправился на проверку. Ничего взрывоопасного найдено не было. Усиленный досмотр пришлось пройти также пассажирам. В Пулково уточнили, что это стандартная в таких случаях процедура, прописанная в требованиях авиационной безопасности.

